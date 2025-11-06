Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
28 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,5 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Malam natal
Natal
Selamat Natal
pohon Natal
Kelahiran
Kebaktian Malam Natal
Hari Natal
Gereja Malam Natal
Malam Natal
Makan malam Natal
Hawa
Keluarga Natal
Diliara Garifullina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jan Romero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Myriam Zilles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zach Lucero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zach Lucero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hongwei FAN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prchi Palwe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Umphreys
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aurélien Lemasson-Théobald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josue Michel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Svitlana Rusak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandro Gonzalez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
KaLisa Veer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iván Díaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗