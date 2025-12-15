Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
294
Pen Tool
Ilustrasi
16
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Malaikat biru
Malaikat Biru
pesawat terbang
biru
langit
patung
malaikat
Malaikat
seni
abu-abu
Terbang
Amerika Serikat
Luar
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mili K.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Weston Eichner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie Klepacki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Conner Baker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Stone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Conner Baker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rayner Simpson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nico Ruge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andika Christian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
E. Diop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruliff Andrean
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rob Pumphrey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Gresham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stefie Zawa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗