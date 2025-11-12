Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
176
Pen Tool
Ilustrasi
25
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Makna yang mendalam
dalam
Motivasi
orang
alam
Inspirasional
Bermakna
arti
Wallpaper 4k
wallpaper desktop
kutipan
whatsapp dp
gelap
Tasha Marie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elias Maurer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ali Bakgor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jiyad Nassar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sasha Freemind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arnaud Mariat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jen Theodore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Đằng Nguyễn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clement Souchet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kash Tandon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karl Hedin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tahiro Achoub
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bora Sözüer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shawn Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Or Hakim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daria Ocean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrian "Rosco" Stef
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗