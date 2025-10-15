Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
21 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Makanan sehat
makanan
gizi
sehat
gaya hidup sehat
Kesehatan
makan sehat
sayur
latihan
makanan tidak sehat
junk food
salad
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Pelzer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ella Olsson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anh Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taylor Kiser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eiliv Aceron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Gold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ellie Ellien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadine Primeau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadine Primeau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tangerine Newt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jannis Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ola Mishchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗