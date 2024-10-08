Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
14 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Makanan rumahan
makanan
Selera
enak
makanan yang menenangkan
Penyajian makanan
Brunch
telur mata sapi
fotografi makanan
masakan rumahan
roti panggang
Buatan sendiri
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kevin McCutcheon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jackson Barger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CGabriel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anna Zagranichna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anshu A
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Land O'Lakes, Inc.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
teka nakazawa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arln Memo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karina Syrotiuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Microsoft Copilot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marion Burguin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sarah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasia Kalinkina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗