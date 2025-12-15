Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
390
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Makanan kebugaran
Kebugaran
makanan sehat
makanan
sayur
gizi
sehat
Wellness
Diet
salad
Kesehatan
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Von
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Calvin Shelwell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dan Gold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jannis Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angelo Pantazis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Von
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Von
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anh Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yilmaz Akin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katie Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rendy Syabany
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mohanad karawanchy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Design Lady
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗