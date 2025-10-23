Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
15 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Makanan diet
Diet
makanan sehat
makanan
sehat
salad
Kesehatan
piring
sayur
situs web
minum
Vegan
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Say S.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amin ramezani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jannis Brandt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Pelzer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hermes Rivera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nadine Primeau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amin ramezani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dose Juice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eiliv Aceron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
PULSÍTOS.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ABHISHEK HAJARE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadine Primeau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tangerine Newt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗