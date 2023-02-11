Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
280
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Makanan beras
makanan
beras
bera
kuliner
butir
ayam
hidangan nasi
cahaya kera
makan malam
Nasi putih
biji-bijian bera
Joshua Hoehne
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pille R. Priske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Nekrasova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vinn Koonyosying
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emma Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin kevin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kalyani Akella
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eugene Krasnaok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pixzolo Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mehmet Keskin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin kevin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sajan Rajbahak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chanhee Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Cima
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗