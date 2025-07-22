Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
479
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Macbook wallpaper musim dingin
musim dingin
alam
salju
putih
wallpaper mac
wallpaper macbook
gunung
Luar
wallpaper
latar
abu-abu
Norwegium
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Stiel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Daniel Stiel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiwei Lu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paul Fiedler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greg Rakozy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Švihovec
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jared Rice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Rogers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktor Forgacs
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Donnie Rosie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luna Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emily Bernal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Broadbent
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmytro Pidhrushnyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗