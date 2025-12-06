Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
524
Pen Tool
Ilustrasi
281
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Macbook wallpaper lautan
tekstur
pola
Wallpaper Chromebook
coklat
ilustrasi
dekoratif
Dekorasi rumah
makanan dan minuman
elemen desain
Pola berulang
Grafik makanan
wallpaper
Pramod Tiwari
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krakograff Textures
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodrigo Ramos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Khara Woods
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriella Clare Marino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rodion Kutsaiev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Hages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ot design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Klaus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitchell Luo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jenny Marvin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phạm Nhật
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Péchy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marija Zaric
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗