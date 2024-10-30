Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
129
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Macan tutul hitam
macan kumbang hitam
Jaguar hitam
macan tutul
jaguar
puma
binatang
kucing besar
pemangsa
Satwa liar
potret hewan
kucing
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Geranimo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ash Edmonds
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny Van Roosbroek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leandra Rieger
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrice Audet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angel Luciano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JD-Photos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Peter Muscutt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ajeet Panesar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Vick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joe Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
High Tea With Elephants
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Hardy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pierre Lemos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joe Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brock Wegner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗