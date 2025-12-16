Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
97
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Mac
Wallpaper Mac
Wallpaper MacBook
wallpaper desktop
Wallpaper 8k
MacBook
wallpaper laptop
Teknologi
apel
Wallpaper 2560x1440
Wallpaper 1920x1080
komputer
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristina Gottardi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Micheli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOHN TOWNER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sean Fahrenbruch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumudu Mohottige
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Shatov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dmitry Chernyshov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Fahrenbruch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tianyi Ma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Leone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesson Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Shatov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Ward
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sora Sagano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Quaritsch Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗