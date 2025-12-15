Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
254
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lukisan biru
biru
lukisan
seni biru
tekstur
abstrak
cat
seni
laut
latar
abu-abu
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henrik Dønnestad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henrik Dønnestad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henrik Dønnestad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rachel B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. I.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗