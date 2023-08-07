Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Luang prabang
Laos
Tangkap Vieng
Vientiane
Siem Reap
Luang Prabang Laos
Wat Xieng Thong
Lao
kuil
alam
bangunan
Asium
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Life on the road
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mon Jester
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CJ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
note thanun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin Roe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyle Petzer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bo Pan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bo Pan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laurentiu Morariu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hongbin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Long (lTiga) Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Suaza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Swapnil kulkarni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Life on the road
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
chatnarin pramnapan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗