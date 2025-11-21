Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
104
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lokakarya pelatihan
laki-laki
dewasa
papan tuli
penonton
Kebugaran
kepala
olahraga tarung
kerumunan
rakyat
muka
orang
manusium
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ZENG YILI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maddie Leopardo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
MAK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hải Dương
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nipun Haldar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucca Lazzarini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zagra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Perla de los Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frederick Shaw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Armin Babakhani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
T.H. Chia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Ling
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗