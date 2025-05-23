Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
50
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Logo samsung
Samsung
logo
telepon genggam
Android
Logo Samsung
Tek
Ponsel
ponsel cerda
telepon selular
layar
Grafi
Logo Samsung 3D
Point Normal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Kemper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
BoliviaInteligente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
BoliviaInteligente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rubaitul Azad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mehdi farokhanari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Wiediger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olivier Bergeron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivier Bergeron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
0xk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
0xk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyosias G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyosias G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyosias G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Barrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyosias G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyosias G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xinyi Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren