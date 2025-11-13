Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
548
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Listrik
tenaga
listrik
kuasa
kilat
tukang listrik
elektris
ringan
saluran listrik
Bola lampu
pembangkit listrik
energi terbarukan
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fré Sonneveld
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Henry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrey Metelev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Indraus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikola Johnny Mirkovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
israel palacio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alessandro Bianchi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Federico Beccari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
American Public Power Association
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rohan Makhecha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marek Piwnicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frankie Lopez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Despeyroux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗