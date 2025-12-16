Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
10 rb
Pen Tool
Ilustrasi
850
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lilin beraroma
lilin
lilin beraroma
cangkir teh
diffuser buluh
parfum
Nyaman
coklat
rumah
Dekorasi rumah
lilin dekoratif
minimal
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
No Revisions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
pmv chamara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Storiès
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joyce G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Balan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irina Rybcko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rebecca Peterson-Hall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jessica Mangano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Serjantu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Johanne Pold Jacobsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Balan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mediamodifier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivana Cajina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
No Revisions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗