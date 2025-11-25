Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Liburan musim dingin
Natal
Liburan
musim dingin
liburan musim dingin
Tahun Baru
ramai
Musiman
perayaan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Gouw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Marisol Benitez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tanya Prodaan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberta Sant'Anna
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Natalia Trofimova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julien Riedel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elena Popova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
el alce web
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Trevisiol
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Alenius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoav Aziz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hanna Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Akshay Mehta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kitzbühel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Catherine Zaidova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗