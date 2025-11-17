Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
116
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Liburan mewah
Perjalanan mewah
Hotel mewah
Liburan
kemewahan
bepergian
laut
biru
gaya hidup
kolam
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Manuel Moreno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Masaau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Kaunas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shifaaz shamoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maximilien T'Scharner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Swigunski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Philip Jahn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cauayan Island Resort
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Bertha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Upgraded Points
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oliver Sjöström
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angelo Pantazis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Upgraded Points
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandre Chambon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Oluwagbemiga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗