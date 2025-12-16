Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
94
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lentera ramadhan
Ramadhan
lentera
mesjid
lampu
ringan
Malam
lentera berornaman
Lentera
Ramzan
puasa
ARTISTIC FRAMES
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artur Kornakov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rawan Yasser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sylwia Bartyzel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ján Čorba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sachin Mittal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yosef Futsum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrew Lancaster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ján Čorba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Osama Saleh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tolga Ahmetler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artur Opala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kellen Riggin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hesh Pinidiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael AS Martins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗