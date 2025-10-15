Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
54
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lengan disilangkan
laki-laki
potret
wanitum
Pengusaha
eksekutif
bisni
orang
lengan bersilang
Percaya diri
kacamatum
Pelaku bisni
gadis hitam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nussbaum Law
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Etty Fidele
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ᕈ O W L Y
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonas Kakaroto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
PodMatch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Crystal Jo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
fr0ggy5
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Antonio Araujo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamil Kalkan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SASI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Hoffman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonas Kakaroto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zulfugar Karimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗