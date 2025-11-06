Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
193
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lembah loire
Anggur Lembah Loire
Loire
Normandia
Prancis
Provence
Amboise
Pranci
kastil
bangunan
arsitektur
Kastil Loire
Luar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dorian Mongel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Baron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dorian Mongel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andréa Villiers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Women Travel Abroad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joao Tzanno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brianna Tracy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stefan K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Damien Chaudet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dorian Mongel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joao Tzanno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Teodora Constantinescu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andréa Villiers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joao Tzanno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andréa Villiers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗