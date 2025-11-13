Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
22 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lele
Terbang
pesawat terbang
serangga lalat
langit
penerbangan
burung
Lalat
seratu terbang
burung terbang
melompat
kupu-kupu
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Curry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jin Yeong Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Freemind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shrey Lalakiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
frame harirak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shlomi Platzman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pedro Miguel Aires
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leo_Visions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gary Lopater
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pablo Heimplatz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naveen Chandra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matteo Fusco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ian dooley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vultar Bahr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saad Chaudhry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗