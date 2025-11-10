Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
147
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Layar film
film
bioskop
abu-abu
Kursi
Kegiatan rekreasi
penonton
Film
menonton film
kursi teater
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zhyar Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geoffrey Moffett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Hills
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zyanya Citlalli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Augusto Oazi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Litvin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Houses Cheung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LexScope
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gregory Brainard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meizhi Lang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumaid pal Singh Bakshi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Magic Mary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Felipe Bustillo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brandon Griggs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rebekah Che
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lennon Cheng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evelyn Verdín
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗