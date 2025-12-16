Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
164
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Layang-layang terbang
layang-layang
Kenangan masa kecil
Rekreasi luar ruangan
layang-layang terbang
rekreasi
Bermain
gaya hidup aktif
menyenangkan
kebun
Masa kanak
Kegiatan rekreasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Oxford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Stephens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rene Vincit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
James Lo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rene Vincit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brett Mayson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Lue
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cesar Andriola
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Seymour
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
viswaprem anbarasapandian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Oxford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
chi liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
this life's illusions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael Garcin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗