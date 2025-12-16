Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Layanan chauffeur
mobil
kendaraan
Mengemudi
bantal
abu-abu
jendela
lalu linta
cermin
transportasi
Kemudi
truk
Dashboard
Wander Fleur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Veer Shah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lorie Everly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Lucas Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gene Brutty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Xia Hua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗