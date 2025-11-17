Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
39
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lautan gelap
laut gelap
laut
pantai gelap
laut dalam
gelap
gelap di bawah air
air gelap
Underwater
lautan gelap di bawah air
Gelombang gelap
wallpaper gelap
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Benz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Yukhtenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Marshall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
beyza yurtkuran
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Naja Bertolt Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kyle Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elliot Cullen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanos Pal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tamara Bitter
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Conrad Ziebland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel Filipe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jack B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stormseeker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imleedh Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗