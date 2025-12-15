Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
110 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Laut
pantai
laut
Underwater
langit
pulau
ikan
gunung
hutan
Air
alam
ombak
Rowen Smith
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shifaaz shamoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Oulashin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Vimare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleg Ivanov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristian Palmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
frank mckenna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marissa Rodriguez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
yucar studios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joseph Barrientos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giga Khurtsilava
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kees Streefkerk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mink Mingle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Nolbert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
KOBU Agency
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Greg Becker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
James Eades
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandra Diaconu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗