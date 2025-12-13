Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
335
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar perayaan
pengaturan meja
Acara khusu
perayaan
rangkaian bunga
Perayaan
alas meja
gelas anggur
Pusat
piring
meja makan
pernikahan
Dekorasi meja
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dillon Groves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gruescu Ovidiu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dillon Groves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Esra Afşar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aravind Balabhaskar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitalii Onyshchuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kyle Head
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debby Hudson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hoi An Photographer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fujiphilm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hoi An Photographer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hoi An Photographer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hoi An Photographer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hoi An Photographer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evelina Kasparaitė
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗