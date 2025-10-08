Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
28 rb
Pen Tool
Ilustrasi
452
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar gunung
gunung
wallpaper gunung
latar
Wallpaper
alam
pegunungan
latar belakang hutan
Gunung 4k
latar belakang alam
latar belakang gunung hijau
lanskap
bukit
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
simon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Rodenn Castillo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pietro De Grandi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paul Earle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Basarab
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Earle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Da Fonseca
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Micael Rodrigues
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Koch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias Keller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jordan Steranka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Black
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Micheli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Stief
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mads Schmidt Rasmussen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Rodenn Castillo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗