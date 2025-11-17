Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
523
Pen Tool
Ilustrasi
137
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar belakang putus-putus
pola
latar
Latar belakang
abstrak
elemen desain
abu-abu
kerta
Gradien
latar belakang buram
Gradien warna
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JOSE LARRAZOLO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Brečić
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Desislava Ivanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lisa Yount
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geoffrey Baumbach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Rao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manvendra Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nareeta Martin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Becker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammed Faizan Hussain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammed Faizan Hussain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Louceiro
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marek Studzinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
truth lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shaylyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗