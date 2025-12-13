Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
76
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar belakang konstruksi
pembangunan
latar
Lokasi konstruksi
arsitektur
bangunan
detail arsitektur
Proses Pembangunan
Pengembangan real estat
modern
bentuk geometri
garis bersih
industri konstruksi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jocke Wulcan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
RPM FX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
david Griffiths
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marc Wieland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darrel Louise Almanzor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darrel Louise Almanzor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Manuel Gast
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
James Sullivan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Justin Ziadeh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Joseph
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriele Tirelli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manuel Gast
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor Meza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Katja Anokhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Maier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dylann Hendricks | 딜란
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗