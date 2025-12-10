Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
327
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar belakang gradien hijau
latar belakang gradien
latar belakang hijau
Gradien hijau
latar belakang gradien hijau tua
Gradien
latar
hijau
latar gradien
abstrak
wallpaper
latar abstrak
Gradien warna
Sylwia Bartyzel
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oliver Guhr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Brečić
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
from nio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philipp Deus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Bango
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Milo Galli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dirk Lach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dirk Lach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Philipp Hubert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
asi mong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philipp Hubert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Philipp Hubert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammad Alizade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philipp Hubert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗