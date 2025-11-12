Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
28
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar belakang dokter
profesional medi
Perawatan Pasien
dokter
stetoskop
peralatan medi
Kantor dokter
Kesehatan
pemeriksaan medi
perawatan kesehatan dan kedokteran
latar belakang medi
klinik
Keahlian Medi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lazar Andy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Usman Yousaf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tk Zeal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rishabh Pammi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bhavya Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zubair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Georgi Dyulgerov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Usman Yousaf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diana Krotova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fotos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗