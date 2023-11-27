Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
213 rb
Pen Tool
Ilustrasi
5,8 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar ai
wallpaper desktop
Latar belakang zoom
alam
Wallpaper 4K
Wallpaper 4k
wallpaper laptop
Wallpaper MacBook
Wallpaper
wallpaper windows 10
Zoom Kantor Latar Belakang
latar belakang alam
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Keith Misner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jean-Philippe Delberghe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Billy Huynh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mona Eendra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
thomas heintz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Xinyi Wen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resul Menteş 🇹🇷
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joe Woods
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗