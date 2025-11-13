Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
855
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Latar acara
latar belakang alam
latar
latar belakang hal
peristiwa
latar belakang desktop
latar belakang seni
latar belakang telepon
latar belakang keren
latar belakang warna
latar belakang aplikasi
perayaan
latar belakang olahraga
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chloe Boulos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Schneider
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fidel Fernando
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Knechel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Decor Seo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcela Laskoski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony DELANOIX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Rosett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adi Goldstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Al Elmes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shamblen Studios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wout Vanacker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Trent Yarnell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗