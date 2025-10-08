Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
635
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Laptop estetika
komputer jinjing
komputer
Teknologi
elektronika
desain
menampilkan
papan ketik
komputer mikro
layar
perangkat kera
papan ketik komputer
Komputer
Acme Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Richard Brutyo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amith Nair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gavin Phillips
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Roland Hackl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
L S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Romero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ramsés Cervantes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Reddekopp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gavin Phillips
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesco Liotti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Norbert Kundrak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktor Yevenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Creatopy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Acme Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mary Eineman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladyslav Tobolenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annett _99
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗