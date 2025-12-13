Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
22 rb
Pen Tool
Ilustrasi
134
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lanskap pantai
pantai
lanskap
wallpaper pantai
Lanskap laut
Lanskap matahari terbenam
matahari terbenam pantai
lanskap kota
lanskap gunung
laut
alam
Air
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Simon Shim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nattu Adnan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabio Fistarol
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lopez Robin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Quino Al
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henrique Hanemann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matthew Brodeur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashish Kedia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chor Tsang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shifaaz shamoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cosmic Timetraveler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isabel Piñeiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Maurer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sebastien Gabriel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Linda Xu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tianyi Ma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗