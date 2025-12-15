Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lanskap kanada
alam
Luar
Pemandangan
lanskap
Air
danau
hutan belantara
Kanada
Off
Lokasi terpencil
Albertum
gunung
Davey Gravy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filipe Freitas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Filipe Freitas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nils Geldner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nils Geldner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nils Geldner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nils Geldner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Morin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karthik Sreenivas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeff Lim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammad Musaei
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeff Lim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Kennedy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Morin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Morin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
larbi guita
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗