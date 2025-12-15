Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lanskap australia
lanskap
Australia
pantai
alam
kecantikan alam
tenang
laut
Air
Pemandangan indah
Luar
Pemandangan
Tujuan perjalanan
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henrique Felix
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Fotheringham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mara Page
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Syed Hadi Naqvi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris H
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sarah Berriman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simone Viani
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Janak Gorana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias Keller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Candace Tan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mia Ye
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yulia Ryding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Junel Mujar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Fotheringham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Fotheringham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beniah Colbourn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Moments For Life Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗