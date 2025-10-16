Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
46
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Langit pelangi
pelangi
langit
alam
latar belakang pelangi
wallpaper pelangi
Kolam
awan pelangi
biru
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Coralie Meurice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jorge Fernández Salas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birger Strahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gerhard Kupfer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stainless Images
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manon Leduc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arwin Neil Baichoo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harald Attila
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taeshin T.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zdeněk Macháček
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Nikdel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austin Schmid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olivier Piquer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jure Pivk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Till Daling
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗