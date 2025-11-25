Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
15
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Langit malam yang cerah
langit malam
bintang
Malam
langit
Luar
astronomi
antariksa
luar angkasa
jela
alam
abu-abu
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wes Hicks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Klemen Vrankar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dennis Schweizer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marc Sendra Martorell
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pavlos Vaenas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neven Krcmarek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hải Minh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Niklas Ohlrogge (niamoh.de)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henry Be
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadiia Ploshchenko 🇺🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Barschkis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Foster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Connor Ward
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diva Adittiya Putra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗