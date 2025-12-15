Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
59
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Langit biru muda
langit biru
biru muda
langit
biru langit
alam
biru
ringan
laut
Luar
awan
Massimiliano Morosinotto
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kseniia Ilinykh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evelyn Semenyuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kevin Xie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dominik Schröder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artiom Vallat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Joseph
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Humberto Arellano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Eliashevskyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carolinie Cavalli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osarugue Igbinoba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ernest Karchmit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Santiago Boada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Simone Hutsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hemang Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
William Warby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗