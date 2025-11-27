Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Lampu
Iluminasi
Bola lampu
lampu gantung
lampu
Diterangi
listrik
Minimali
ringan
desain interior
Inspirasi
konsep
kreativita
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
novita ramadhani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mufid Majnun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mahen Rin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmad Ardani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ardi fitri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iniizah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rizal Maulana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Samudra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harits aqil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osarugue Igbinoba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daffa Zulkananta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
athaya fauzan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Inna Safa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Voronov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ellie Hauser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Perkins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗