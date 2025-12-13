Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
9
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ladang poppy
Poppy
bunga
bunga poppy
peternakan
Luar
Ladang poppy
Sisi pedesaan
musim pana
pana
kebun
biji poppy
jalan
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JIEUN KWON
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JIEUN KWON
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Collins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗