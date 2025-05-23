Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
17
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ladang gandum
ladang gandum
terigu
Bidang
alam
kebun
matahari terbenam
coklat
butir
panen
makanan
musim pana
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Polina Rytova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vadim Paripa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jez Timms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Matras
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Despeyroux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Melissa Askew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lukas Stoermer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Kelzer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Craig Cook
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoel Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Sporynin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pic Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eusebiu Soica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hendrik Schuette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗