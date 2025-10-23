Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
77
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kursi plastik
kursi
perabot
abu-abu
putih
Kursi
plastik
jalan
tanam
pantai
Herbal
kebun
Roberta Sant'Anna
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carter Baran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Volodymyr Tokar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
aboodi vesakaran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
yassine rahaoui
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hermann Wittekopf - kmkb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sushant Vohra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sarah Smith
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vincent Botta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rabie Madaci
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osarugue Igbinoba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Reden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dylan Ferreira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Siddhesh Mangela
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
A R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Getty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haley Lawrence
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗