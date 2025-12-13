Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,6 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kuning abstrak
abstrak
Hijau abstrak
Biru abstrak
oranye abstrak
kuning
Abstrak Merah
abstrak ungu
wallpaper
tekstur
latar
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Barthelemy de Mazenod
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luis Quintero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ilgmyzin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mymind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Avinash Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Richter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mona Eendra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent LaVigna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Van Der Beken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Scott Rodgerson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Gold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maxime VALCARCE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗