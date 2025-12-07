Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
22
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kunci florida
Amerika Serikat
Florida
jalan
pohon
Fl
Pantai Florida
palem
tanam
Luar
pohon palem
Arecaceae
kotum
Jacinto Diego
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Done By Alex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brandon Griggs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Haney
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadi Spasibenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Armando Ching San
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reid Zura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Florida-Guidebook.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cody Board
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin White
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
T R
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Neganova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
James Haw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karl Callwood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brandon Griggs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ed Parker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tian Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rilee Payton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗